Mensa scolastica, nelle aree interne il Molise eccelle: il servizio nel 52% degli istituti

Il dato emerge dallo studio ‘Con i bambini/Openpolice’

CAMPOBASSO. Mensa scolastica, ad essere dotate del servizio sono soprattutto le regioni del Nord, ma in Molise, come in quasi tutte le aree del Sud, la presenza è maggiore nelle aree interne rispetto ai poli.

E’ quello che emerge dallo studio ‘Con i bambini/Openpolice’, da cui risulta che ad avere la migliore offerta è la Valle d'Aosta, dove il 70 per cento degli edifici scolastici statali ha la mensa. Segue la Toscana con il 62,9 per cento, Friuli-Venezia Giulia con il 62,1 per cento, e il Piemonte con il 61,3 per cento. Agli ultimi posti della classifica ci sono invece Umbria (13,1% di edifici scolastici dotati di mensa), Campania (9,6%) e Sicilia (8,2%).

Si nota dunque una forte polarizzazione tra una minoranza di regioni del centro-nord dove la mensa è presente in più del 60% degli edifici scolastici e un mezzogiorno dove il dato non arriva al 20% (con l'eccezione della Sardegna). Da sottolineare però che anche regioni settentrionali come Lombardia e Veneto si trovano al di sotto della media nazionale.

Diverso il dato delle aree interne. In questa classifica, al primo posto c'è la Basilicata, con 67 edifici scolastici con mensa nelle aree interne, su un totale di 92 scuole (72,8%). Seguono il Molise, con 23 mense su 44 (52,3%), la Sardegna con 227 su 436 (52,1%), la Calabria con 158 su 385 (41%) e la Sicilia con 106 su 300 (35,3%).

