Guerra sui Presidi Turistici, Coia respinge le accuse di Toma: “Ecco come è andata”

L’ex presidente della Provincia di Isernia replica al governatore in merito alla questione del mancato rinnovo della convenzione per i fondi Fsc



ISERNIA. Resta alta l’attenzione ed è si fa sempre più acceso il dibattito sul mancato rinnovo della convenzione tra la Regione Molise e la Provincia di Isernia per i fondi sul Turismo e Cultura Fsc firmato nel 2018.

Sulla questione si registra anche l’intervento dell’ex presidente dell’ente di via Berta Lorenzo Coia, che chiamato in causa dal governatore Donato Toma su Primo Piano Molise respinge le accuse al mittente. “La colpa, secondo Toma – scrive -, va ricercata nel mancato impegno del presidente Coia e del suo vice Carrino. Occorre, a questo punto, fare un minimo di chiarezza sulle date e sui ritardi eventuali.

La Provincia di Isernia, considerato che era stato commissariato l’Ept in attesa della riforma, che Termoli aveva beneficiato di finanziamenti regionali per finanziare una Azienda Autonoma del Turismo costiero; che Campobasso aveva, con la Fondazione Molise Cultura, un Presidio culturale di ampio respiro, decise di chiedere alla Regione un finanziamento, a valere sul FSC ,per consentire anche alla Provincia di Isernia di sostenere iniziative nel campo della Cultura e del Turismo di poter operare, stante il fatto che la legge di Riforma non aveva più assegnato le funzioni relative e le risorse necessarie per questi importanti settori.

Su brillante opera di persuasione del vice presidente Carrino – ricorda Coia -, fu approvato il progetto ‘Viaggi nella Cultura’, con delibera presidente Provincia del 22/02/2018 n. 10.

La Giunta Regionale, con delibera n. 156 del 25/02/2018 approvò e prese atto del progetto individuando la Provincia quale soggetto attuatore. Dopo 10 mesi (con determine n. 160-161-162 e 170 del 11/12/2018) il direttore del I Dipartimento concesse il finanziamento a valere sul fondo FSC 2014/2020 Delibera Cipe Offerta Turistica. Il progetto non fu cofinanziato dalla Provincia, per cui non fu possibile rendicontare le spese di personale provinciale. A fine anno – continua Coia – non fu possibile fare un Consiglio Provinciale per la variazione di bilancio e si rinviò al 2019. Con delibere presidenziali n. 15-16-17-18 del 14/02/2019 si prese atto della concessione del finanziamento e si approvò il disciplinare di concessione per le 4 sub azioni: Musec, Cerp, Osservatorio Astronomico, Promozione Offerta Turistica. Si chiuse l’iter con la delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 18/4/2019 con l’iscrizione delle somme in bilancio 2019/2021 per le annualità 2019 e 2020”.

Dopo poco più di un mese, il mandato di Coia si concluse anticipatamente e, dopo una fase di reggenza, ad agosto delle scorso anno è stato eletto il nuovo presidente della Provincia Alfredo Ricci.

“Evito – evidenzia ancora l’ex presidente - di riferire delle vicende relative alle spese di gestione del progetto, al comando del personale dalla Regione Molise in quanto saranno certamente oggetto di replica da parte del vice presidente Carrino, mi preme sottolineare però che, nonostante i ritardi nel finanziamento abbiamo effettuato le giornate del Paleolitico, Lucignolo, l’apertura del MuseC, la gestione del Presidio turistico e l’apertura della biblioteca provinciale. Tanto si doveva – conclude - per amore della verità”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!