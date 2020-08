Riapertura della scuola, Toma: via libera ‘condizionato’ della Conferenza delle Regioni

Sul documento dell’Istituto superiore di sanità. La riunione presieduta dal governatore del Molise, in vista dell’ulteriore confronto di domani col Governo

CAMPOBASSO. Via libera 'condizionato' da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al documento dell'Istituto superiore di sanità, redatto con Ministeri interessati e Inail, sulle '’Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia'’.

Lo ha annunciato il governatore del Molise Donato Toma, che oggi ha presieduto la riunione, convocata in seduta straordinaria in videoconferenza, in vista del confronto col Governo che avverrà nel corso della Conferenza unificata, in programma per domani. A poco più di due settimane dalla riapertura della scuola, prevista per il 14 settembre.

"La Conferenza delle Regioni - ha spiegato Toma - prosegue con responsabilità istituzionale l'interlocuzione con il Governo in vista della riapertura della scuola. Abbiamo dato un parere favorevole al documento ISS sulla gestione dei casi Covid, ma con una condizione – ha dichiarato Toma - Quando si parla di scuola0-6 anni e di 'piccoli' gruppi noi chiediamo si tolga la parola 'piccoli' e si parli invece di 'didattica per gruppi', in modo da lasciare più libertà nella definizione del gruppo idoneo".

“Chiederemo poi un chiarimento sulla didattica a distanza – ha aggiunto il presidente della Regione - qualora fosse necessario attuarla, anche in corso d'anno, che si possa fare per plessi e classi e non per istituti”.

Resta il nodo delle mascherine, in attesa del pronunciamento del Comitato tecnico scientifico e dei trasporti. Quindi la questione della misurazione della temperatura. “Le Regioni vorrebbero che si stabilisse l'obbligo per le famiglie di misurarla a casa - ha precisato ancora Toma. Poi ognuno si organizzerà come crede e le scuole potranno fare un ulteriore controllo anche all'ingresso. Io, se avessi la possibilità – ha concluso - farei fare la misurazione sia alle famiglie che all'ingresso".

