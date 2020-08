Coronavirus, un contagio a Campobasso. Ma in Italia il Covid continua a crescere

Si tratta di una persona del capoluogo, riconducibile a un cluster già noto. Il virus guadagna terreno in tutte le regioni

CAMPOBASSO. Sale ancora di un contagio il numero dei casi di coronavirus in Molise, pari attualmente a 66 (56 in provincia di Campobasso, 10 in quella di Isernia).

Lo si apprende dal bollettino odierno dell'Asrem, in una giornata in cui sono stati processati 314 tamponi. Il nuovo positivo è una persona di Campobasso appartenente a un cluster noto. Sempre tre le persone ricoverate in Malattie Infettive, 113 i soggetti in isolamento. L'aumento di una unità rappresenta sicuramente una buona notizia rispetto a uno scenario nazionale dove anche oggi si è superato ampiamente il tetto dei mille casi di Covid-19 (1.411, contro i 1.367 di ieri, ma anche oggi sono stati effettuati un gran numero di tamponi, pari a circa 94mila). Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore.

