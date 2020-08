Moda, colori e sapori del Sannio: nel centro storico di Isernia apre un altro ‘pop up shop’

Pagina 1 di 2

Il progetto è finalizzato al recupero e al riutilizzo della lana quale elemento identitario e tangibile della storia di una terra e di un popolo

ISERNIA. Rivitalizzare il centro storico di Isernia con l’apertura di negozi temporanei. Ieri mattina il Comune ha assegnato alla cooperativa Creazioni Moda un locale destinato al ‘pop up shop’ (quale qualificato momento del Bounce Forward “Re-Grow city”). Durante l’incontro è stato presentato il progetto “Moda, colori e sapori del Sannio. Frammenti di passato, nuove opportunità per il futuro”, finalizzato al recupero e al riutilizzo della lana, quale elemento identitario e tangibile della storia di una terra e di un popolo. Per tracciare un nuovo futuro che nasca da un grande passato, quello sannitico e della transumanza.

Hanno partecipato all’incontro Giacomo d’Apollonio (sindaco di Isernia), Linda Dall’Olio (assessore attività produttive del Comune di Isernia), Teresa Ascione (c.d.a. Coop. Creazioni Moda), Nicola Mastronardi (giornalista e scrittore), Peppe Notartommaso (sindaco di Campodipietra), Sergio Foglia Taverna (Agenzia Lane d’Italia), Antonino Sozio (presidente Anpa), Nicola Di Niro (Asvir Moligal), Giuseppe Salamone (associazione Tuteliamoci), Ciamarra Gianluigi (Italia Nostra Molise), Gigi Scognamiglio (Asia Ente di formazione), Alberto Santolini (c.d.a. Coop. Creazioni Moda), Gianna Mastromonaco (associazione F. Jovine).

L’apertura del pop up shop si inserisce all’interno del percorso avviato dal Comune di Isernia nell’ambito del progetto “Re-Grow city, Bounce Forward” ed ha, come riferimento, il concept metaprogettuale denominato ‘Il filo di lana’, approvato dalla giunta comunale di Isernia nell’agosto del 2019 e collegato al Cis ‘Sviluppo turistico lungo i tratturi’.