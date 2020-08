Scuola, la Conferenza unificata vota all’unanimità. Toma: ultimi nodi su riapertura il 14 settembre

Lo ha detto il governatore del Molise, dopo il confronto di oggi tra Regioni e Governo. La questione ancora da sciogliere quella dei trasporti. Qualche presidente chiede di rinviare la riapertura delle lezioni a dopo le elezioni

CAMPOBASSO. Riapertura della scuola, approvato dalla Conferenza unificata il documento dell’Istituto superiore di sanità, per gestire i casi di Coronavirus con la ripresa delle lezioni.

Il voto oggi all’unanimità, dopo la riunione di ieri della Conferenza delle Regioni, presieduta dal governatore del Molise Donato Toma. Qualche nodo resta da sciogliere, in vista della riapertura delle lezioni prevista per il 14 settembre, dai trasporti alle mascherine, con qualche governatore che spinge per rinviare il tutto a dopo le elezioni del 20 e 21 settembre.

“La leale collaborazione tra i livelli istituzionali ci ha permesso anche stavolta di fare passi in avanti importanti – le parole del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, collegato in videoconferenza dalla Prefettura di Taranto - avviamo un percorso condiviso su tutto il territorio nazionale: dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Applicheremo lo stesso modello e la stessa collaborazione, per chiudere nei prossimi giorni anche le linee guida per la sicurezza nel trasporto pubblico locale".

“Il confronto è andato bene – ha commentato il governatore Donato Toma, a margine della conferenza stampa di presentazione di Sonika-Poietica – il Governo ha accettato la condizione posta dalle Regioni, per la formazione dei gruppi didattici per gli studenti da 0 a 6 anni, togliendo la definizione piccoli gruppi per dare alle scuole una certa flessibilità. Entro lunedì faremo una Conferenza delle Regioni, sulle linee guida che ci proporrà il Comitato tecnico-scientifico, per definire una serie di questioni, la prima quello del trasporto degli studenti”.

Qualche governatore spinge per rinviare l’apertura della scuola a dopo le elezioni. “Se le cose rimangono così l’incertezza non è spazzata via – ha rimarcato in proposito Toma – può darsi che mi aggiunga anche io al coro dei governatori che chiedono il rinvio, se le cose restano così. Ma se nei prossimi giorni le cose si evolvono verso una definizione delle modalità per il trasporti studenti può darsi si possa rispettare la data del 14 settembre”.

C.S.

