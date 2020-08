Coronavirus, altri tre casi in Molise: contagi in Sardegna e in India. Paura a Isernia per una donna romena incinta

Oggi processati 300 tamponi. Le vacanze in Sardegna non risparmiano neppure il capoluogo

CAMPOBASSO. Altri tre casi di Coronavirus in Molise dai 300 tamponi processati nella giornata di oggi.

A risultare infetta una donna romena di Isernia, in stato di gravidanza, che si è presentata in ospedale per fare accertamenti e che è stata sottoposta a tampone, poi risultato positivo.

Oltre lei, positivi anche una persona di Rocchetta al Volturno rientrata dall’India e 1 persona di Campobasso, tornata dalle vacanze in Sardegna.

Salgono dunque a 69 gli attualmente positivi in Molise, su un totale di 31.853 tamponi effettuati e a 524 il numero complessivo dei casi in regione. Sempre 3 le persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ e 432 i guariti. Le persone in isolamento sono invece 130.

