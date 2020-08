Isernia, appelli a vuoto per la San Giovanni Bosco: Di Sanza lascia, arriva Posillico

L’Ufficio scolastico regionale ha decretato l’attribuzione della reggenza al dirigente del Cpia di Campobasso

ISERNIA. È stata attribuita ufficialmente ieri la reggenza dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Isernia. Lo ha deciso la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini, individuando come successore di Mariella Di Sanza il dottor Giuseppe Posillico, dirigente del Centro provinciale istruzione adulti di Campobasso. Da quanto si apprende, il giovane dirigente campano sarebbe stato l’unico a dare la disponibilità per l’incarico, che assumerà da lunedì 1^ settembre.

Caduti nel vuoto, dunque, gli appelli di genitori e personale scolastico, docente e non solo, oltre che della consigliera regionale e comunale Mena Calenda, per evitare la reggenza e prorogare di almeno sei mesi la dirigenza alla dottoressa Di Sanza, a riposo dal 31 agosto. Una richiesta dovuta al difficile momento storico dovuto all’emergenza coronavirus, che tante incognite lascia tuttora sul mondo della scuola e che faceva propendere i firmatari per una dirigenza a tempo pieno, affidata a mani esperte e che ben conoscevano la situazione di un istituto che conta ben 1.400 alunni tra scuole per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!