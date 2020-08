Coronavirus, positivo un turista di Campobasso di rientro dalla Sardegna

Il dato dal bollettino appena diffuso dall’Asrem, su 302 tamponi processati nella giornata di oggi

CAMPOBASSO. Altri 3 casi di Coronavirus in Molise, dai 302 tamponi processati oggi. Si tratta di un turista di Campobasso rientrato dalle vacanze in Sardegna. Un cluster che preoccupa a livello nazionale.

Il dato sui nuovi contagi dal bollettino di questa sera. Sono dunque saliti a 525 i casi complessivi in Molise e a 70 gli attualmente positivi. Non ci sono invece, come detto in un primo momento dall’Asrem, altri casi di migranti positivi al Covid nel centro di accoglienza di Campolieto. L’errore è stato generato dal diverso cognome declinato dagli ospiti della struttura, gli stessi già risultati positivi qualche settimana fa.

Sempre 3 le persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso e 432 i guariti. Sono 130, invece, le persone in isolamento.

