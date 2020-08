Gli incendi devastano il Basso Molise. Tartaglione e Federico ringraziano i vigili del fuoco

La parlamentare di Forza Italia rilancia l’invito a potenziare la caserma di Termoli mentre il portavoce 5Stelle alla Camera 5Stelle auspica che venga fata piena luce sulle cause dei roghi

CAMPOBASSO. Gli incendi devastano il Basso Molise, la deputata molisana di Forza Italia Annaelsa Tartaglione ringrazia i Vigili del fuoco, che ininterrottamente da giorni stanno lottando contro i roghi divampati in tutta l’area della costa.

“Una dura sfida, contro le fiamme e il tempo – ha scritto la parlamentare sulla sua pagina Facebook – che ha visto anche l’impiego di personale a riposo e che riaccende l’attenzione sulla necessità, come più volte ho richiesto ufficialmente in Parlamento, di potenziare di uomini e mezzi la caserma di Termoli”.

Quindi il messaggio rivolto direttamente ai pompieri. “Grazie alla professionalità, al coraggio e allo spirito di sacrificio dei nostri vigili del fuoco”.

Al ringraziamento rivolto ai vigili del fuoco si unisce anche il portavoce 5Stelle alla Camera, Antonio Federico, che in una nota auspica che "quanto prima venga fatta luce sulle cause degli incendi che stanno devastando zone boschive e centri abitati. Già ieri sera - annuncia Federico - ho sentito il sindaco di Guglionesi, uno dei centri più colpiti dalle fiamme, per avere un quadro della situazione e garantire disponibilità per qualsiasi cosa.

Questo pomeriggio - ha aggiunto - ho sentito il Comandante provinciale dei Vigli del Fuoco di Campobasso al quale ho espresso tutta la mia gratitudine per l’impegno e la professionalità dimostrate anche questa volta al servizio di tanti cittadini".

