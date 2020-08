A scuola il 14 settembre, approvate le linee guida. Toma alla Conferenza Stato-Regioni

Per organizzare il trasporto degli studenti, evitando una nuova massiccia circolazione del Coronavirus. La riunione convocata dal ministro Boccia

CAMPOBASSO. Riaprire la scuola il 14 settembre, risolvendo il nodo del trasporto degli studenti, attraverso l’aumento del numero dei posti utilizzabili su pullman e autobus urbani.

E’ questo il principale nodo all’attenzione della seduta seduta straordinaria della Conferenza Unificata Stato-Regioni, convocata dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Presso la sede degli Affari regionali anche la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli. In collegamento il ministro della Salute, Roberto Speranza, e la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Per le Regioni presenti il presidente del Molise Donato Toma, il vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola, e gli assessori regionali ai trasporti. Per Anci il presidente Anci Antonio Decaro e per Upi il presidente Michele de Pascale.

Approvate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico".

