Molise alla ribalta 'Selvaggia', botta e risposta tra la Lucarelli e l’assessore Kniahynicki

Lei affonda: “La politica dei cialtroni fa male ai cittadini”. Lui abbassa i toni: “Chi mi conosce sa che il mio unico scopo è quello di fare bene il mio lavoro, non altro”, e invita la giornalista a conoscersi di persona. Un futuro possibile, visto l’annuncio di lei: “A presto, visto che proprio lì stiamo cercando una casa”

CAMPOBASSO/ISERNIA. In Molise continua a far parlare di sé la giornalista e personaggio televisivo Selvaggia Lucarelli dopo il suo apprezzato reportage social, cui ha fatto seguire un dettagliato articolo, dell’esperienza molisana da lei sperimentata per le vacanze. Stavolta, però, per un botta e risposta che coinvolge direttamente l’assessore alla cultura del Comune di Isernia, Eugenio Kniahynicki.

“Durante il mio viaggio in Molise – scrive la Lucarelli su Facebook - ho raccontato la regione con foto sui social, ho visitato aziende del luogo, ho parlato con proprietari di ristoranti, con chi ha costruito sentieri per far arrivare i turisti alle cascate senza l'aiuto della politica, con chi ha l'unico b&b in un paese quasi disabitato, ho visitato non so quanti paesi, ho scritto una pagina intera sul Fatto, a breve pubblicherò un video realizzato col drone. Lo stesso ha fatto Lorenzo. Ho scritto che è una regione struggente e meravigliosa, dimenticata, così abituata a bastare a sé stessa che non si ricorda neanche più di raccontarsi. Ho ricevuto così tanto affetto dai molisani che qualche lettera l'ho anche pubblicata sul Fatto”.

“Oggi scopro – sottolinea la Lucarelli - che un giornalista molisano trombone non ha apprezzato i miei toni paternalistici e mi ha dedicato un editoriale in prima pagina su un noto quotidiano locale. Non accetta, soprattutto, che abbia fatto notare che sulla strada che porta nel sito archeologico di Sepinum, un sito che sembra Pompei, di una bellezza assoluta, non ci siano indicazioni e sembra costantemente di essersi persi. Secondo il genio, fa male dirlo, ‘basta il navigatore’. Il meglio però – e qui l’affondo della giornalista - viene dall'assessore del turismo di Isernia (di Forza Italia), tal Eugenio Kniahynicki, già noto per avere scritto che le attrici del caso Weinstein erano meretrici. Secondo lui io ho parlato dei molisani come di trogloditi. I molisani di cui ho scritto ‘La gentilezza modesta e luminosa dei molisani che tanto ho amato in questo viaggio’”.

Parole forti, che la Lucarelli sottolinea così: “Un assessore al TURISMO che schifa pubblicamente chi magari con un po' di esposizione e senza avere ritorni di alcun genere ricorda che il Molise esiste eccome e che va raccontato. Ecco, questo è come il giornalismo vetusto locale (perché quello giovane è stato tutt'altro) e la politica dei cialtroni fanno male ai cittadini”.

“Spero che il Molise abbia un domani pieno di turisti, di cartelli che indicano le bellezze del luogo e, soprattutto, di politici all'altezza, a partire da quelli che si occupano di turismo”, chiosa la Lucarelli, dando anche una notizia sul finale: “Viva il Molise, e a presto, visto che proprio lì stiamo cercando una casa”.

La critica della Lucarelli è stata ripresa dall’assessore Kniahynichi, il quale ha replicato sempre a mezzo social: “Smonto a pezzi questa polemica prima che prenda la deriva totale: non ho criticato e non ho mai pensato di attaccare chi viene nel nostro territorio, soprattutto quando il suo intento è darci un’esposizione mediatica utile e fruttuosa. Semplicemente, molte cose della recensione della Lucarelli sul Molise mi sono piaciute, altre no. Lo penso e lo dico, è un mio diritto farlo, senza che la cosa possa creare un caso nazionale o che possa essere inseguito dalla folla con la forca”.

“Usare il termine ‘Trogloditi’ è stata probabilmente una scelta infelice – prosegue Kniahynicki - ma era il mio modo per sottolineare che ci sono alcuni luoghi comuni sui molisani – ritenuti spesso e sempre culturalmente arretrati – che non accetto. In alcuni passaggi del bellissimo racconto di Selvaggia mi è parso di cogliere questa sfumatura. Se così non è stato ne sono felice, ne prendo atto e mi scuso”.

“Essere un amministratore e un politico non aiuta, in questa diatriba, ma chi mi conosce sa che il mio unico scopo è quello di fare bene il mio lavoro, non altro. So che non accetterà, ma quando tornerà in Molise, spero di poterle stringere la mano e presentarmi di persona, non attraverso i social. P.s. Mai stato di Forza Italia!”, chiude l’assessore di Fratelli d’Italia.

