Invalidità civile e handicap, Commissioni bloccate mentre i malati aspettano: la denuncia

Per una visita attese di oltre un anno. Il Soa – sindacato degli operai autorganizzati – diffida Asrem e Regione Molise e paventa azioni legali collettive

CAMPOBASSO. Centinaia di malati molisani in attesa da oltre un anno del riconoscimento degli stati di invalidità civile e handicap. A denunciare la situazione è il Soa – sindacato degli operai autorganizzati – con una nota stampa. In tantissimi “aspettano ancora i tempi biblici delle commissioni Asrem, assenti per mancanza di medici e quindi già bloccate prima del Covid”.

“L'Inps, - si legge - con una circolare di giugno, invitava le Asl ad eseguire le visite di accertamenti e aggravamenti. Ma nulla. I malati, con le loro famiglie, aspettano anche da un anno di essere chiamati a visita – ancora la denuncia - e molti ci segnalano situazioni disperate e di abbandono con l'avanzamento di malattie mai accertate”.

“Abbiamo diffidato in primis l'Asrem, poi la Regione Molise – incalza dunque il Soa - perché così facendo non garantiscono il diritto alla salute e il supporto sociale pubblico a centinaia di bisognosi”.

Ma non è finita. “Altre azioni legali collettive – avverte il sindacato - stanno per essere impiegate parallelamente alle proteste già in atto”. L’auspicio è che la situazione si sblocchi.

