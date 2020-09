Tartufo patrimonio Unesco: a Campobasso la presentazione del dossier di candidatura

Il 5 e 6 settembre evento nazionale in Molise. Esperti e addetti ai lavori da tutta Italia si ritroveranno nel capoluogo. Cavaliere: "Appuntamento prestigioso, la regione punta forte su una delle sue più grandi eccellenze"

CAMPOBASSO. La Regione Molise e l'Associazione nazionale Città del Tartufo organizzano un evento speciale a Campobasso previsto nelle gironate di sabato e domenica.

La manifestazione è stata ideata soprattutto con l'obiettivo di illustrare nei dettaglio la presentazione del dossier di candidatura - nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale - all’UNESCO della ‘Cerca e cavatura del tartufo', attesa per il 2021.

Nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid, nel Capoluogo molisano si terranno quindi gli 'Stati generali' del tartufo. Un importante momento di confronto che vedrà la partecipazione di esperti, addetti ai lavori e giornalisti provenienti da ogni parte del Paese.

"Campobasso - dichiara l'assessore all'Agricoltura Nicola Cavaliere - sarà per due giorni la capitale del tartufo. Il Molise ospiterà un appuntamento unico in Italia, prestigioso e fondamentale anche in vista della candidatura UNESCO che la regione sostiene già da tempo con determinazione e in tutte le sedi. Candidatura che nei mesi scorsi ho caldeggiato inviando una nota ufficiale al ministro Teresa Bellanova. La promozione internazionale - aggiunge l'assessore - di una delle nostre migliori eccellenze non può che fare bene al territorio, alla sua immagine e alla sua economia. Così come sottolineato tra l'altro nelle linee programmatiche del Presidente Toma".

La due giorni sarà inaugurata sabato alle 9.30, presso il Centrum Palace di Campobasso, con i saluti delle autorità istituzionali. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.

