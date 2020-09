Superstrada o ponte sullo stretto, Toma rilancia sulla 4 corsie. Federico: non deviamo la realtà

Sulle parole del governatore del Molise, che è tornato a insistere sulla realizzazione dell’opera stradale, chiamando in causa il ruolo della Conferenza delle Regioni

CAMPOBASSO. “La Sicilia e la Calabria vogliono il ponte sullo stretto. Io voglio la 4 corsie”. Il deputato del M5s Antonio Federico replica alle parole pronunciate dal governatore del Molise Donato Toma, che è tornato a insistere sulla realizzazione della superstrada Termoli-San Vittore.

“Bisogna smetterla di deviare la realtà, ma semplicemente dire la verità, soprattutto quando di mezzo ci sono progetti fondamentali per lo sviluppo di una regione – ha scritto il parlamentare pentastellato in un post sulla sua pagina Facebook - Oggi ho letto che il governatore del Molise contesta l’assenza della superstrada a 4 corsie Tirreno-Adriatico dalle 130 opere strategiche annunciate dal Governo, dovuta al fatto, secondo lui, che “non è stata coinvolta la Conferenza delle Regioni”. Addirittura arriva a paragonarla al ponte sullo Stretto di Messina”.

“Ancora una volta ricordo a Toma che nei 130 progetti ci sono solo opere inserite nel Contratto di Programma con Anas o Rfi, oppure opere già in fase di progettazione avanzata – ha aggiunto Federico - La superstrada del Molise non ha queste caratteristiche, perché le amministrazioni regionali passate non hanno mai voluto puntare su quel progetto”.

“Come ho già proposto tempo fa – ancora il deputato del M5s - se davvero vogliamo puntare sulla ‘4 corsie’ e non perdere tempo, iniziamo con l'accelerare per connettere il Molise all’autostrada A1, all’altezza di Mignano Montelungo, progetto già nei piani di Anas e MIT, e proponiamo soluzioni per risolvere la viabilità attorno alla diga di Ponte Liscione”.

“Lo ripeto: io e il MoVimento 5 Stelle con il Governo, siamo disponibili. Quindi si smetta di fare confusione, contestando a torto il Governo – ha concluso - Rinnovo l’invito a sederci attorno a un tavolo e a lavorare per il bene dei cittadini”.

