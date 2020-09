Coronavirus, torna la tregua in Molise: nessun contagio su 334 tamponi. E ci sono 3 nuovi guariti

Ad aver superato la malattia tre persone di Campobasso, del cluster dei venezuelani e delle vacanze in Grecia. Preoccupano però i casi registrati a livello nazionale, oggi 1.733, con 11 morti. Ma ad essere aumentati sono anche i tamponi effettuati: oltre 113mila

CAMPOBASSO. Coronavirus, nessun nuovo contagio in Molise, dai 334 tamponi processati nella giornata di oggi. Un bollettino, quello appena diffuso dall’Asrem, che vede tra le notizie positive 3 nuovi guariti, tutti a Campobasso: 2 contagiati per le vacanze in Grecia e 1 del cluster dei venezuelani.

E se in Molise è tornata la tregua preoccupano però i casi registrati a livello nazionale, oggi 1.733 (ieri erano 1.397) con 11 morti. Dati in crescita anche a seguito del boom di tamponi effettuati oltre 113mila (21mila in più di ieri).

Il totale dei casi di Covid accertati in regione resta dunque di 534, su un totale di 33.674 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia, con gli attualmente positivi scesi a 75.

Sono sempre 3 i pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, mentre i guariti complessivi sono arrivati a 436. Le persone in isolamento sono attualmente 116.

