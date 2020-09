Il Molise che non ti aspetti. Boom di turisti e alberghi sold-out nell’estate post Covid

Numeri da record nelle località di maggiore interesse. La soddisfazione dell’assessore regionale Vincenzo Cotugno, che illustra i numeri e annuncia i provvedimenti per i prossimi mesi

CAMPOBASSO. Boom di turisti e strutture ricettive sold-out, l’interesse mediatico che la regione Molise ha avuto in questi mesi ha portato a risultati inaspettati, in termini di presenze turistiche, con i luoghi di maggiore interesse che hanno riscontrato numeri da record.

Grande successo, a supporto delle politiche regionali di marketing, per la campagna di comunicazione sui social, ‘MOLI SANO’, partita nello scorso mese di luglio. In due mesi sono state registrate 1 milione e 268mila visualizzazioni, prevalentemente dalle regioni Lombardia e Puglia. Ad interessarsi della nostra regione soprattutto le fasce d’età che vanno dai 35 ai 54 anni, con importanti picchi tra i giovanissimi.

Una campagna social che ha spaziato dal ‘sensoriale’ agli sport all’aria aperta, fino all’enogastronomia e che ha superato le più rosee aspettative prefissate alla partenza. Settembre sarà invece dedicato ad evidenziare la bellezza dei nostri paesaggi e l’unicità dei borghi molisani.

“Quanto abbiamo registrato in questa estate ci riempie di orgoglio e ci sprona ad andare avanti sulla strada intrapresa in questi due anni - il commento dell’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno - il particolare periodo di emergenza sanitaria, con la necessità del distanziamento sociale, e l’enorme visibilità data dai mass media di tutto il mondo alla nostra regione, è stato il mix’esplosivo’ che ha portato presenze con numeri mai raggiunti nel passato”.

“Un particolare ringraziamento – ha aggiunto - a tutte le associazioni presenti sul territorio, che hanno dato un contributo fondamentale alle politiche di incoming territoriale. In queste settimane siamo rimasti in continuo contatto con loro e con le Amministrazioni locali, per ogni forma di collaborazione che l’Assessorato regionale potesse offrire. A loro va il nostro plauso e ringraziamento per l’opera resa in favore della migliore promozione turistica della nostra regione”.

“Non dimentichiamo – ha poi sottolineato l’assessore - che il Molise sconta un ritardo di decenni su questo settore e che abbiamo colmato con gli Stati generali, coinvolgendo tutto il territorio con la stesura di un Piano strategico condiviso. Ancora non funziona tutto come vorremmo, nel turismo non ci si inventa o si improvvisa, ma si programma facendo rete, per giungere ai risultati che tutti vogliamo. Relativamente al PST, a breve presenteremo il Piano esecutivo, che elencherà tutti gli Assi e le Azioni per rilanciare il turismo di questa regione. I problemi che scontiamo da decenni, e che tutti conosciamo, non spariranno da un giorno all’altro, ma con l’impegno di tutti raggiungeremo l’obiettivo di rendere il Turismo e la Cultura ‘assi’ strategici per la ripresa dell’economia e dell’occupazione regionale”.

“Godiamoci tutti questo incredibile risultato della nostra meravigliosa regione, risultato confermato dai numeri delle presenze e dall’interesse della stampa nazionale ed internazionale. Andiamo avanti consapevoli che il lavoro da fare è tanto – ha concludo Cotugno - ma con un grande lavoro di squadra riusciremo a trasformare anche le nostre debolezze in punti di forza, per raggiungere i risultati attesi da tutto il territorio”.

