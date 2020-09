Coronavirus, ancora 2 contagi in Molise. Saliti a 5 i pazienti Covid ricoverati in ospedale

Intanto è guarito un malato Covid di Filignano

CAMPOBASSO. Coronavirus, 2 nuovi contagi in Molise, 1 a Campobasso e 1 a Gambatesa, dai 154 tamponi analizzati oggi. Dopo i 10 casi di ieri, in una giornata che aveva fatto registrare numeri preoccupanti in Molise, gli attualmente positivi sono saliti a 88, mentre il totale complessivo degli infetti è arrivato a 548, su 34.263 tamponi complessivi.

Con due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie infettive, 1 paziente di Sant’Agapito e un paziente di Gambatesa, sono saliti a 5 i malati Covid curati nell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, mentre i guariti complessivi sono 437. Le persone in isolamento sono attualmente 123.

