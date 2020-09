In Molise c’è posto per i migranti, le telecamere di Quarta Repubblica documentano la situazione

In onda sulla nota trasmissione di Rete 4 un servizio/tour tra le strutture d’accoglienza, alla luce della duplice emergenza umanitaria e sanitaria

CAMPOBASSO. Telecamere nazionali in Molise per documentare la situazione nei centri d’accoglienza alla luce dell’emergenza migranti, connessa a quella sanitaria, in atto nel paese.

Un servizio andato in onda sulla trasmissione di Rete 4 Quarta Repubblica, rilanciato poi da TgCom24, atto a testimoniare la disponibilità di posti in regione, “quella con meno casi di Covid-19”, per i richiedenti asilo. Centri pronti da subito.

Prima tappa nella struttura di Campomarino, completamente vuota e da cui ultimamente sono fuggiti i migranti tunisini. “In Molise – evidenzia il giornalista - c'è un centro di accoglienza per i migranti completamente libero. Con 25 camere, la struttura ha una capienza di 100 posti letto. Ogni stanza è dotata di bagno autonomo e climatizzatore. Ma non si tratta dell'unico centro in Molise dove i posti disponibili superano di gran lunga quella occupati”.

Visita, infine a Campolieto, dove “i posti liberi superano l'80% della capienza. Sono, infatti, solo 7 i migranti al momento presenti nella struttura che però ne potrebbe ospitare 50”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!