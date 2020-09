Smart working nella PA, Ortis: "Opportunità per ripopolare i piccoli centri del Molise"

Il parlamentare molisano è primo firmatario di uno specifico disegno di legge

CAMPOBASSO. “Telelavoro e smart working” è il titolo del convegno che si è tenuto ieri in Senato e al quale ha preso parte il portavoce 5Stelle a Palazzo Madama, Fabrizio Ortis.

“Un dibattito – spiega il parlamentare molisano - in cui ho avuto modo di spiegare le ricadute sociali, economiche e ambientali del lavoro agile, ampiamente sperimentato in fase di lockdown, che da strumento di emergenza si è rivelato un'importante opportunità".

Ortis è peraltro primo firmatario di un disegno di legge ad hoc.

"Se riuscissimo ad arrivare al 30 per cento di dipendenti pubblici, anche a rotazione, interessati dallo smart working – dichiara il senatore - risparmieremmo qualcosa come 3 miliardi all'anno, senza contare i benefici derivanti da una riduzione del traffico e dell'inquinamento atmosferico dovuti agli spostamenti in auto della gran parte dei soggetti coinvolti. Trenta morti e 2.272 feriti in meno sulle strade, una riduzione significativa di emissioni di Co2 pari a 450mila tonnellate: questi sono numeri che devono far riflettere. Ma neppure può essere dimenticata la possibilità di ripopolare città e piccoli centri del Molise – conclude Fabrizio Ortis - senza pregiudicarne affatto la carriera professionale".

