Lavoro: in Molise il 27,8% degli occupati è sovraistruito

Ciò deriva dalla mancata corrispondenza tra le competenze specialistiche richieste dalle aziende e quelle possedute dai candidati. Lo studio della Cgia di Mestre in base ai dati forniti dall’Istat. Nel 2019 la regione si colloca al quarto posto in Italia

CAMPOBASSO. In Molise il 27,8% degli occupati è sovraistruito: si tratta di diplomati e laureati che svolgono una professione per la quale il titolo di studio maggiormente richiesto è inferiore a quello posseduto.

A scattare tale fotografia – rilanciata dall’Ansa - è la Cgia di Mestre che, in uno studio, ha elaborato i dati Istat 2019. Il Molise si colloca al quarto posto in Italia dopo Umbria (33%), Abruzzo (30,3%) e Basilicata (29,4%).

"L'incremento degli sovraistruiti - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo - è in massima parte dovuto alla mancata corrispondenza tra le competenze specialistiche richieste dalle aziende e quelle possedute dai candidati. Non va nemmeno dimenticato che grazie al ricambio generazionale registrato in questi anni sono usciti dal mercato del lavoro tanti over 60 con livelli di istruzione bassi che sono stati rimpiazzati da giovani diplomati o laureati senza alcuna esperienza professionale alle spalle. Tuttavia la sovraistruzione non va sottovalutata, - conclude Zabeo - perché molto spesso attiva meccanismi di demotivazione e di scoramento"

