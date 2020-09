Scuola, il movimento ‘Lanterne e grembulini’ chiede il rinvio dell’apertura a dopo le elezioni

Come ricorda Adele Fraracci 40 su 50 presidi del Molise hanno chiesto il posticipo all’Ufficio scolastico regionale

CAMPOBASSO. Rinviare la riapertura delle scuole in Molise a dopo le elezioni del 20 e 21 settembre. E’ quello che chiede il movimento ‘Lanterne e grembiulini’, a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza.

Non tutte le scuole molisane, afferma Adele Fraracci, sono pronte: in molte ci sono ancora cantieri, non è stato completato o nemmeno iniziato l'approvvigionamento di tutto il materiale necessario, e solo negli ultimi giorni sono stati forniti, ancora sulla carta soltanto, gli organici aggiuntivi espressamente dedicati alla situazione della pandemia.

“Sono ancora in corso – rimarca poi Fraracci - le operazioni di conferimento degli incarichi ai docenti per la copertura delle cattedre vacanti. E ancora: è forse definita e definitiva la situazione dei trasporti? Abbiamo poi avuto notizia che più di 40 dirigenti scolastici molisani (su 50)​ hanno inviato una nota ufficiale all'Ufficio scolastico regionale elencando i ritardi e le criticità, tali da invitare, ove necessario, di posticipare l’avvio delle lezioni? No, non ne abbiamo avuto notizia. Noi la nota la conosciamo però. Essa, almeno sin qui, è bloccata su scrivania del suddetto ufficio. Invitiamo a darne contezza alla Regione, alla quale spetta la valutazione del calendario scolastico”.

Da qui l’appello di 'Lanterne e grembiulini' a valutare il posticipo dell’anno scolastico a dopo le consultazioni elettorali, o anche oltre. “Non esiste questa o quell’altra scuola pronta a ripartire – conclude Adele Fraracci - esiste la scuola, tutte le scuole, e in questa difficile fase è indispensabile utilizzare il noi, come comunità, per poter ripartire il più possibile in sicurezza tutti, nessuno escluso, entro un orizzonte di fiducia e di vera e schietta collaborazione”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!