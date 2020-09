Isernia verso il voto, Melogli si chiama fuori e 'benedice' Scurti

Durante il talk politico ‘Venerdì al Centrale’ condotto da Enzo Di Gaetano l'ex sindaco ha offerto la sua esperienza al ‘nuovo che avanza’, senza disdegnare l'eventuale candidatura del coordinatore provinciale di Italia in Comune

ISERNIA. Nel corso del primo appuntamento di ‘Venerdì al Centrale’, talk politico curato dal giornalista di Telemolise Enzo Di Gaetano, l'avvocato Oreste Scurti – coordinatore provinciale di Italia in Comune – ha risposto ai rumors che lo vorrebbero prossimo candidato sindaco.

GUARDA L'INTERVISTA

Senza darvi troppo adito, Scurti non conferma né smentisce ma mette in chiaro quali sarebbero, in caso di una sua candidatura e successiva elezione, i punti centrali dove la nuova amministrazione agirebbe: in primis, turismo e Paleolitico, “pozzi di petrolio” che la città dovrebbe imparare a sfruttare. Spazio anche a un confronto con l’ex sindaco Gabriele Melogli, il quale ha ripercorso la sua esperienza amministrativa tornando su temi ancora caldi come l’auditorium Unità d’Italia, offrendo consigli a Scurti e augurandogli, in caso di salita al Comune, di non trovare gli stessi ostacoli – spesso posti proprio dagli alleati – che trovò lui. E a chi lo vorrebbe di nuovo candidato sindaco, risponde: “Quel tempo è trascorso, ora ho altri impegni lavorativi, non ci penso nemmeno”.

Infine, ospite del talk anche il presidente nazionale dell’Unione Monarchica Italiana, Alessandro Sacchi, con il quale si è dibattuto della posizione difesa dalla sua associazione in riferimento al referendum costituzionale del 20-21 settembre.

