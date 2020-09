Il Molise nega l'ingresso a scuola ai più piccoli. Facciolla: "Regione in ritardo con il bando per le sezioni primavera"

Questa volta il Covid non c'entra nulla ma a pesare è la burocrazia. Il governo centrale ha stanziato i fondi per l'attivazione del servizio a supporto delle famiglie ma la Regione non ha ancora attivato il bando

CAMPOBASSO. “Lunedì tutti i bambini ed i ragazzi potranno finalmente tornare a scuola. Tutti tranne i più piccoli perché le sezioni primavera non riapriranno”.

Il perché? Lo spiega in una nota il segretario regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla. Il governo regionale non ha ancora predisposto il bando, “dimostrando – accusa l’esponente politico di San Martino in Pensilis – tutta la sua incapacità”. A maggior ragione perché dal governo centrale sono stati destinati due milioni di euro per offrire il servizio delle classi primavera, nido e micro nido alle famiglie.

“Per attivare il bando – spiega Facciolla - sarebbe stato necessario preventivamente confrontarsi con i Comuni, che sono i beneficiari di questa azione, e tutti gli stakehoder per capire quali sono le loro esigenze.

Questo tipo di ritardo incredibile non solo nella programmazione ma anche nell’individuare chi deve redigere il bando, stride con i modi ed i tempi della precedente amministrazione regionale quando, con metodo – osserva il segretario del PD - si coinvolgevano ed ascoltavano le amministrazioni di tutti i Comuni molti mesi prima e, come un orologio svizzero, a settembre partivano i programmi dedicati ai più piccoli.

Ricordo che rendemmo biennale il servizio proprio per dare continuità all’offerta formativa e per dare ai Comuni ed alle famiglie la possibilità di pianificare gli impegni e alle donne madri la possibilità di lavorare avendo la sicurezza che i loro figli sarebbero stati accolti nelle sezioni primavera”.

Infine l’appello a Toma: “Presidente, si adoperi per garantire questo importante servizio alle famiglie dei più piccoli”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!