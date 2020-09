Coronavirus, 4 nuovi contagi. Si riaprono le porte della Terapia intensiva: un paziente ricoverato

Processati dall’Asrem 332 tamponi. I positivi provengono da Mirabello Sannitico, Campobasso e Venafro

CAMPOBASSO. Non si arresta il contagio da coronavirus in Molise. Altri quattro pazienti sono risultati infetti nelle ultime ore e per uno di loro si sono aperte le porte della Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli, a lungo Covid free.

I nuovi positivi, emersi tra i 332 tamponi processati dall’Asrem in giornata, provengono da Mirabello Sannitico, Campobasso e Venafro. Nel primo caso, si tratta della persona ricoverata e sul cui cluster sono ancora in corso gli approfondimenti dell’azienda sanitaria; nel capoluogo di regione si tratta, invece, di due soggetti di ritorno dalla Sardegna; infine, a Venafro il contagio è venuto fuori dopo l’accertamento richiesto dal medico curante.

Sale così a 95 il numero dei pazienti affetti da coronavirus, come sale il numero di ricoverati: passato a 4, con tre pazienti in Malattie infettive e 1, come su anticipato, in Terapia intensiva.

Gli asintomatici a domicilio sono 90 e i soggetti in isolamento 142.

