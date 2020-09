Per primo ha trattato il Covid con il farmaco anti artrite, Ascierto migliore oncologo al mondo

Il riconoscimento dal sito americano Expertscape.com. La notizia ha vasta eco anche in Molise, in particolare a Campobasso dove il medico è cresciuto

Il sito americano Expertscape.com colloca l’Istituto dei tumori Pascale di Napoli al primo posto al mondo per la lotta al melanoma. E, su 65mila esperti, Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto dei tumori partenopeo, è incoronato quale migliore.

La notizia rimbalza su numerosi organi di informazione, anche in relazione alla popolarità ottenuta dal medico che, in piena pandemia, ha avuto l’intuizione di trattare il Covid con il farmaco anti artrite.

Ma per gli addetti ai lavori non si tratta di una novità, dal momento che il nome di Ascierto, già cavaliere e commendatore della Repubblica da diversi anni, figura nei maggiori board internazionali.

Tuttavia, l’importante riconoscimento ha una vasta eco anche in Molise in quanto il noto oncologo, figlio di un maresciallo dei carabinieri, è cresciuto a Campobasso dove ha frequentato le scuole.

L’analisi di Expertscape, ideata dai ricercatori della Università della North Carolina, - si legge su Il Riformista - si basa sulla produzione scientifica dei clinici nei vari settori della medicina, tenendo in considerazione soprattutto le pubblicazioni dell’ultimo decennio, valutando la qualità della rivista e la posizione come autore nell’articolo. Ascierto ha un Impact Factor e un H-Index, i due parametri utilizzati per “misurare” la produzione scientifica, molto alti, pari rispettivamente a oltre 3500 e 68.

