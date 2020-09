Coronavirus, 4 nuovi positivi in Molise. Contagiata anche insegnante di Venafro, slitta l’apertura della Don Giulio Testa

La decisione del sindaco Ricci a scopo precauzionale, in attesa degli accertamenti dell’Asrem. Altri casi registrati a Termoli e Mirabello Sannitico. Guarisce invece un paziente di Campobasso

CAMPOBASSO. E’ di altri 4 positivi il bilancio dei contagi da Coronavirus in Molise. Questo quanto si apprende dal bollettino diffuso dall’Asrem, che ha processato nelle ultime ore 225 tamponi.

I nuovi casi sono stati registrati a Termoli (2 persone), Mirabello Sannitico e Venafro.

Per quanto riguarda quest’ultimo centro si apprende che trattasi della moglie del soggetto risultato infetto nella giornata di ieri, a seguito di un tampone effettuato su richiesta del medico curante.

Ad annunciarlo il sindaco Alfredo Ricci che comunica altresì la decisione di far slittare l’apertura della scuola Don Giulio Testa, essendo la donna positiva una insegnante.

“Purtroppo anche la moglie del concittadino risultato positivo nella giornata di ieri è positiva al Covid-19 – scrive Ricci in una nota - Per fortuna anche lei sta bene, non ha sintomi e le vogliamo manifestare tutta la nostra vicinanza, formulandole i migliori auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la nostra comunità.

Questo caso coinvolge, tuttavia, anche l’Istituto Don Giulio Testa, - prosegue il sindaco - in quanto la signora è un’insegnante di quella scuola. Alcuni insegnanti (circa una ventina) nei giorni scorsi hanno partecipato con lei a due riunioni; sono già stati segnalati all’Arem quali contatti diretti di un positivo e sottoposti a tampone questo pomeriggio. In attesa dell’esito di questi tamponi, per cui ho chiesto all’azienda sanitaria massima priorità, credo che sia opportuno un eccesso di prudenza, per cui ho disposto il rinvio dell’apertura della Scuola Don Giulio Testa (quindi Infanzia e Primaria, plesso Testa e plesso Camelot) a mercoledì 16 settembre.

Domani riaprirà, invece, regolarmente l’Istituto Pilla, sia in via Colonia Giulia sia a Ceppagna, in quanto, da verifiche fatte, non vi sono docenti coinvolti.

Questa vicenda – conclude Ricci - ci conferma che dobbiamo tutti continuare a osservare massima prudenza nei nostri comportamenti, senza sottovalutare i rischi. Anche persone serie e responsabili, come sono notoriamente i nostri concittadini risultati positivi, possono incappare involontariamente in un contagio. L’emergenza non è terminata. Aggiungo che spesso molto dipende da ciascuno di noi. Usiamole queste mascherine!”.

I casi attualmente positivi in Molise sono ora 97. I pazienti ricoverati sono 4, di cui uno in Terapia intensiva e gli altri in Malattie infettive. I positivi isolati sono 92 mentre i soggetti in quarantena 142.

