Referendum, le ragioni del ‘No’: il dibattito di ‘Uniti per la Costituzione’

L’appuntamento in programma per mercoledì 16 settembre a Campobasso, in piazza Municipio

CAMPOBASSO. Referendum del 20 e 21 settembre, dibattito sul taglio dei parlamentari, organizzato dall'associazione ‘Uniti per la Costituzione’, mercoledì 16 settembre alle 17.30 in piazza Municipio, a Campobasso.

“Grazie alla partecipazione di docenti dell'Università del Molise – ha spiegato il presidente dell’associazione Michele Barone - si illustreranno approfonditamente le ragioni del ‘No’ a questa riforma, troppo spesso raccontata a colpi di slogan. Una riforma che divide intellettuali di chiara fama, personalità di indubbio spirito democratico: è per questo ancora più interessante analizzarne a fondo le conseguenze, per un voto quanto più convinto e consapevole”.

I posti a sedere saranno 50, distribuiti nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!