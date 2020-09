Consiglio regionale in riunione dopo l’estate: è subito polemica

Seduta a lungo sospesa, dopo che il capogruppo del M5s Andrea Greco ha evidenziato l’assenza del presidente Salvatore Micone, candidato consigliere a Bojano. Poi l’informativa del governatore Toma, sulla crisi idrica di Occhito, i Recovery fund e il piano sanitario per la gestione dell’emergenza Covid

CAMPOBASSO. Consiglio regionale in riunione dopo la pausa estiva, quella di oggi doveva essere una seduta ‘soft’, solo interpellanze e interrogazioni urgenti, per evitare scontri politici a pochi giorni dall’appuntamento con le elezioni amministrative e il Referendum sul taglio dei parlamentari, e invece è stata subito bagarre.

Sospesa pochi minuti dopo l’inizio dei lavori la seduta, che si è infiammata quando il capogruppo del M5s Andrea Greco, ha puntato il dito sull’assenza del presidente del Consiglio, Salvatore Micone, candidato alla carica di consigliere alle prossime elezioni comunali di Bojano.

Botta e risposta tra il pentastellato e il vice presidente del Consiglio Gianluca Cefaratti, che stava presiedendo l’assemblea e che ha sospeso i lavori, ripresi soltanto dopo le 12 con l'informativa del governatore Donato Toma.

“Ho chiesto all’assessore Niro di fare una ricognizione sulla crisi idrica dell’invaso di Occhito – ha detto Toma – informazioni che deve fornirci il Consorzio della capitanata, che lo gestisce”.

Quindi il riferimento al dibattito sul Recovery fund in corso, con Toma che ha puntato il dito sulla posizione espressa dalla Conferenza delle Regioni, che chiede al Governo il coinvolgimento delle Regioni sui progetti da portare avanti.

E dalle opere pubbliche alla sanità, con i piani di riorganizzazione della rete assistenziale e dei presidi sanitari. “Ne abbiamo parlato con il commissario Arcuri e con i ministri Boccia e Speranza – ha chiarito Toma – il piano presentato dal Molise è stato condiviso dal Governo, con la necessità di procedere a aggiustamenti tecnici come per la maggior parte delle Regioni. Sono però preoccupato perché il Governo arriva con due mesi di ritardo e rischiamo di entrare in partita con campionato già finito”.

Da qui l’accelerazione che sarà imposta, con tempi rapidissimi, si parla di 30 giorni, per presentare le offerte a aggiudicare i lavori, col coinvolgimento diretto delle Aziende sanitarie nazionali. Nel frattempo ha concluso Toma, si sta già lavorando per separare le Terapie intensive, quella dedicata ai malati Covid e quella agli altri pazienti, “per non bloccare l’ospedale Cardarelli”.

Carmen Sepede

