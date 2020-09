Piscina comunale e cimitero, lavori fermi al palo: nessuna traccia dei bandi, Fantozzi non fa sconti

ISERNIA/ L’affondo del capogruppo dei Popolari al Comune di Iserniache presenta due interrogazioni all’amministrazione per conoscere le ragioni dei ritardi e accusa: “Gestione fallimentare”

ISERNIA. Terminato l’iter procedurale, ancora non vi è traccia dei bandi per la realizzazione, a Isernia, della piscina comunale e dell’ampliamento del cimitero cittadino.

A riaccendere i riflettori sulle ormai annose questioni, con due distinte interrogazioni, è il consigliere comunale dei Popolari per l'Italia Gianni Fantozzi che, oltre a criticare aspramente la condotta dell’amministrazione, paventa – in particolare per i mancanti interventi al camposanto – finanche conseguenze economiche per l’ente di palazzo San Francesco.

LA PISCINA. Fantozzi, con nota indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio e al dirigente del Terzo settore, chiede di conoscere “le motivazioni per le quali, ad oggi, nonostante la disponibilità economica messa a disposizione dalla Regione Molise (da oltre un anno), ancora non si proceda alla predisposizione del bando per la costruzione della piscina comunale”.

E incalza: “La gestione fallimentare di questa amministrazione e in particolare di questo assessorato sta rasentando il ridicolo”. Il consigliere ricorda poi la gestazione non tranquilla del bando, “abortito per ben due volte”, accusando “qualcuno” – il tono è sibillino – di insipienza.

“Ormai già sette anni – aggiunge – i nostri cittadini non possono usufruire dell’impianto natatorio comunale, che peraltro catalizzava utenti anche dai paesi viciniori o da fuori regione. Siamo alla scadenza di questa consiliatura – osserva Fantozzi in chiosa - abbiamo avuto una promessa di finanziamento di ben due milioni di euro, risulta che seicentomila sono già nella disponibilità del Comune e allora: quali sono le motivazioni per le quali non si procede?”. Domanda per la quale attende una “esaustiva risposta”.

IL CIMITERO. Analoga la vicenda legata all’ampliamento del cimitero comunale. Gianni Fantozzi, rivolgendosi in questo caso al sindaco, all’assessore Chiacchiari e al dirigente del Settore Lavori Pubblici (al momento vacante) chiedendo lumi sulla mancata emissione del bando (per la seconda volta), ripercorre le tappe salienti del caso.

Il capogruppo dei Popolari, partendo dalla necessità di sopperire alla carenza di loculi in città, ricorda come, “con deliberazione del Consiglio del 13.04.2016, venivano ravvisate ragioni di pubblico interesse nella realizzazione del project financing proposto da una ditta promotrice” e come il progetto fosse già dotato delle autorizzazioni per la concessione di suolo pubblico di Regione Molise e Soprintendenza e del nulla osta igienico sanitario della Asrem.

Inoltre, rammenta l’aggiornamento del progetto preliminare – nel 2017 – per l’avvio della procedura di variante urbanistica e i conseguenti passaggi in Consiglio comunale e in Regione per l’approvazione. Un iter autorizzativo, quello per l’ampliamento del cimitero, giunto così a conclusione. E rimasto fermo al palo. In attesa di riscontri, Fantozzi evidenzia i problemi causati alla cittadinanza e la possibilità che tale condotta possa “comportare richieste di danni economici da parte della ditta promotrice, con gravi ripercussioni per le casse dell’Ente”.

Infine, l’affondo politico: “Vale la pena ricordare – conclude – che l’apertura del sindaco a nuovi ingressi in giunta e alla rimodulazione delle deleghe ad alcuni assessori ad oggi non ha riportato alcun miglioramento”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!