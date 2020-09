Trasporto pubblico locale, Romagnuolo: ridurre il costo dei biglietti del 20%

La mozione di Aida Romagnuolo per andare incontro alle esigenze delle famiglie più bisognose, specie dopo la pandemia

CAMPOBASSO. Ridurre del 20% il costo dei biglietti del trasporto pubblico locale: con questo obiettivo la consigliera regionale di Prima il Molise, Aida Romagnuolo, ha presentato una mozione ad hoc. Un provvedimento pensato alla luce dei dati Istat sulla povertà e in ragione delle conseguenze del Covid sulla popolazione, specie sulle fasce deboli.

"Ancor prima della pandemia, i dati ISTAT attribuivano al Molise una percentuale riguardante l’incidenza della povertà relativa familiare pari al 15,7% - afferma la consigliera - e che inoltre sono 2,1 milioni le famiglie italiane a rischio povertà a seguito di questa emergenza Covid".

“In altre Regioni italiane – prosegue - sono già da tempo in vigore provvedimenti che istituiscono tariffe agevolate per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale ed anche, a favore di utenti con ISEE non particolarmente bassi per contrastare i danni subiti dall’emergenza sanitaria, per cui sono state deliberate ulteriori agevolazioni tariffarie (sia per gli abbonamenti che per i biglietti di viaggio quotidiani), indistintamente per tutte le categorie di utenti. I servizi dei TPL sono utilizzati soprattutto da studenti, operai e famiglie in difficoltà ed è noto che chi usa il trasporto pubblico evidentemente non può utilizzare la propria macchina di proprietà per cui sono utenti con reddito molto basso. Tali provvedimenti, - ancora Romagnuolo - potrebbero dare un aiuto concreto ed immediato alle famiglie molisane come mezzo di contrasto alla povertà, dovuta, ripeto, all’emergenza Covid-19 e di contenimento al rischio di una nuova frattura sociale. Per queste motivazioni – conclude - ho presentato una mozione con la quale ho chiesto l'impegno al presidente della Giunta regionale e all'assessore competente ad attivarsi con la massima urgenza per procedere all’applicazione delle agevolazioni tariffarie con la riduzione del 20% dei biglietti di viaggio quotidiani e in abbonamento, per tutti gli utenti che usufruiscono del trasporto pubblico locale in Molise”.

