Isernia, ancora speranze per il Museo dei costumi: trattativa in corso tra Scasserra e il Comune

ISERNIA. Non è detta l'ultima parola per il Museo dei costumi a Isernia. La collezione di Antonio Scasserra, ritirata dal direttore scientifico del Museo avente sede presso la Provincia di Isernia dopo la chiusura dello stesso dovuta al mancato accordo di rinnovo del protocollo tra Regione ed ente di via Berta - con conseguente serrata, dal giugno scorso, del presidio turistico e culturale pentro in tutte le sue cinque articolazioni -potrebbe ancora restare in città.

Lo svelano il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore alla cultura Eugenio Kniahynicki, replicando alle accuse di inerzia rispetto al paventato smantellamento del Musec e al suo trasferimento in un’altra città. D'Apollonio e Kniahynicki, già nello scorso mese di giugno, ossia appena è stata resa nota la chiusura del museo, hanno contattato il presidente della Provincia Alfredo Ricci e l’assessore regionale Vincenzo Cotugno per avere un confronto e analizzare il problema. Il presidente Ricci, in particolare, ha fatto sapere che è stato avviato un dialogo con la Regione Molise per riattivare la convenzione col Musec e giungere alla riapertura della struttura. Successivamente, nel mese di agosto, allorquando Antonio Scasserra, direttore scientifico del museo nonché proprietario dei costumi e dei monili in esso conservati, ha dichiarato pubblicamente la sua indisponibilità a far restare i suoi beni nella sede del palazzo della Provincia di Isernia, il sindaco d’Apollonio e l’assessore Kniahynicki lo hanno convocato e gli hanno avanzato una dettagliata proposta per la permanenza a Isernia della sua collezione di abiti e preziosi d’epoca.

Scasserra ha dimostrato attenzione e apprezzamento per la proposta del Comune che, se accettata, verrà condivisa con gli altri enti del territorio. Scasserra si è riservato di far conoscere le proprie decisioni, ma al momento non è ancora pervenuta alcuna risposta.

"Prima d’ora, non abbiamo voluto rendere pubblico questo nostro impegno per la salvaguardia del Musec – hanno dichiarato il sindaco d’Apollonio e l’assessore Kniahynicki – perché c’è una trattativa in corso ed è nostra consuetudine, per qualsiasi argomento, divulgare notizie solo in presenza di fatti concreti e riscontri oggettivi, viepiù per puntualizzare la realtà della vicenda oppure chiarire, come in questo caso, l’infondatezza delle accuse di inoperosità e disinteresse diffuse da taluni organi di informazione".

