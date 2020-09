Contributi a fondo perduto per le aree interne: al Molise oltre 6 milioni di euro

In totale sono 101 su 136 i Comuni della regione ad essere interessati dalla misura di sostegno alle attività produttive varata dal Governo Conte per far fronte all’emergenza Covid

CAMPOBASSO. Il provvedimento – ha annunciato il portavoce del Movimento 5Stelle alla Camera, Antonio Federico - è stato firmato dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e riguarda le attività economiche, artigianali e commerciali per tutelarle dalle conseguenze della crisi legata al Covid.

“La misura – ha spiegato il parlamentare molisano - è rivolta ai comuni inclusi nella Strategia per lo sviluppo delle aree interne, identificati come intermedi, periferici e ultra-periferici dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, quindi più marginali e meno popolosi, distinti in due fasce: fino a 3000 e fino 5000 abitanti. I criteri di riparto dei fondi individuati dal provvedimento, infatti, sono la perifericità e la minore dimensione demografica”.

La misura coinvolge 3.101 piccoli enti, tra cui tanti molisani, per oltre 4 milioni di abitanti complessivi che beneficeranno di circa 12.000 euro per il 2020 e di circa 8000 sia per il 2021 che per il 2022.

Per Federico si tratta di “una boccata d’ossigeno per le aziende dei Comuni che più di altri sono in difficoltà a causa di questa emergenza. Come logico che sia, la tutela e lo sviluppo delle aree interne sono passaggi obbligati per garantire la ripresa dell’intero Paese e rilanciarne l’economia reale

La somma totale stanziata per i piccoli centri molisani è di 6.002.513,00 euro. Cifra che sarà così suddivisa: 2.572.506,00 euro per il 2020; 1.715.004,00 per il 2021 e 1.715.004,00 per il 2022.

Soddisfazione per l’approvazione della misura da parte del governo Conte, è stata espressa anche dalla capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Micaela Fanelli.

“Un grande lavoro compiuto dai ministri Giuseppe Provenzano e Francesco Boccia – ha spiegato la consigliera Fanelli - che hanno voluto fortemente introdurre il fondo nella Legge di Bilancio.

Un aiuto concreto a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali che va ad affiancarsi alla Strategia Nazionale delle Aree Interne, del cui stato di avanzamento – ha aggiunto Fanelli - abbiamo chiesto conto al presidente Toma, ottenendo, nel corso dell'ultimo Consiglio regionale, un impegno sull'accelerazione delle procedure.

Per i nostri piccoli centri questo fondo si configura come una grande opportunità, resa possibile da chi sta operando per ridurre distanze e disuguaglianze tra territori e diritti dei cittadini. Tutti i Comuni avranno finalmente la possibilità di utilizzare il contributo per sostenere economicamente piccole e medie imprese del territorio.

Si tratta – ha spiegato ancora Fanelli - di contributi a fondo perduto che potranno essere spesi per la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'innovazione, l’ampliamento. Incluso quello relativo all'innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, così come le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza. Ma i contributi a fondo perduto potranno essere utilizzati anche per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie e impiantistiche e spese di gestione delle attività.

Finalmente – ha concluso la consigliera regionale del PD - le aree interne hanno ottenuto la ribalta che meritavano e, alle attività commerciali e produttive di questi territori è stato riconosciuto un ruolo determinante per lo sviluppo e la coesione”.