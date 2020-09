Coronavirus, contagi ancora su in Molise: cinque nuovi positivi

Casi a Gambatesa, San Martino in Pensili, Larino e Civitanova del Sannio. Guarisce un paziente di Campobasso

CAMPOBASSO. Non si arresta l’incremento dei contagi da Coronavirus in Molise. Processati quest’oggi dall’Asrem 325 tamponi e, a fronte di un soggetto guarito a Campobasso, altre cinque persone sono risultate positive al Covid, precisamente: una a Gambatesa, due a San Martino in Pensilis, una a Civitanova del Sannio e una a Larino. In tutti i casi – comunica l’azienda sanitaria - si tratta di cluster noti.

Nel centro frentano, dove ieri è risultato positivo un uomo marocchino di rientro dalla Francia e dove quest’oggi, per precauzione, il dirigente dell’Istituto Rosano ha sospeso le lezioni nella classe frequentata dal figlio, è emerso – con secondo tampone - l’avvenuto contagio anche della moglie, che proprio ieri al San Timoteo di Termoli ha dato alla luce un bambino.

Per quanto concerne, invece, la situazione nel centro della provincia di Isernia, il sindaco Roberta Ciampittiello, con un post su Facebook, ha subito aggiornato la cittadinanza circa la situazione. “Nessun allarme: - afferma - la persona si è posta già da giorni in isolamento volontario, è asintomatica e, in questo momento, non c'è da temere. Solo continuare a rispettare le regole, come l'obbligo di mascherina e il distanziamento sociale. Contiamo sulla collaborazione e il senso civico di tutti i civitanovesi”.

Il numero degli infetti allo stato attuale sale così da 102 a 106. Le persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso restano 4: di cui 3 in Malattie infettive e una in Terapia intensiva. I soggetti in quarantena sono 141.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!