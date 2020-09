Coronavirus e movida: stasera in piazza test sierologici gratuiti per i giovani

L’iniziativa dell’Asrem in programma oggi a Campobasso, contro i contagi dovuti ad assembramenti del sabato sera

CAMPOBASSO. Test sierologici gratuiti contro la diffusione del Coronavirus. Si svolgerà questa sera a Campobasso l’iniziativa ‘Movidacovidfree’, lanciata dall’Asrem, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Azienda sanitaria regionale in occasione della ‘Giornata mondiale della sicurezza del paziente’, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Questa mattina è iniziato l’allestimento della tenda della Protezione civile in piazza Municipio, dove questa sera i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni potranno recarsi per effettuare gratuitamente i test sierologici. Non casuale la scelta del giorno, il sabato sera, tradizionale giorno di ‘movida’, anche in Molise e del rischio di assembramenti che possono favorire la diffusione del virus.

L’iniziativa si svolgerà poi anche a Isernia e Termoli, il 26 settembre e il 3 ottobre, sempre dalle 19 alle 23.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!