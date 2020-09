Coronavirus, negativo il tampone sul bimbo di Larino. Nuovo caso in paese e due ricoveri

Non si tratta del figlio della coppia di origine marocchina risultata infetta, come ha chiarito il sindaco Pino Puchetti. Oggi processati 293 tamponi

CAMPOBASSO. C’è un nuovo caso di Coronavirus e ci sono due pazienti Covid che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale dal bollettino Asrem di questa sera, su 293 tamponi processati nella giornata di oggi. Il nuovo infetto a Larino, legato al cluster individuato negli ultimi giorni in paese.

Non si tratta del bambino figlio della coppia di origine marocchina risultata infetta, prima il padre tornato dalla Francia, poi la mamma che ha partorito da poco. E' invece risultato negativo il tampone sul bimbo che frequenta la scuola primaria in una classe del ‘Rosano’, dove le lezioni sono state sospese su indicazione del dirigente scolastico, in attesa del tampone sullo scolaretto.

Lo ha chiarito in un post su Facebook il sindaco di Larino Pino Puchetti. Negativo il tampone anche sulla nonna dei bimbi, mentre a essere risultato positivo sarebbe un amico dell’uomo.

Con le dimissioni dal ‘Cardarelli’ di un paziente di Gambatesa sono attualmente 5 le persone ricoverate in ospedale (4 in Malattie infettive e 1 a Terapia intensiva). Oggi sono arrivate in ospedale una persona di Campomarino, ospite della casa alloggio di Portocannone e la moglie dell’uomo originario del Marocco e residente a Larino.

E’ intanto arrivato a 587 il numero complessivo dei malati Covid, su 38.140 tamponi analizzati dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono invece 107, mentre il totale dei guariti è arrivato a 457. Le persone in isolamento sono al momento 150.

