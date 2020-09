Un caffè 2.0 con l'Ambasciatore tedesco in Italia: Viktor Elbling incontra i molisani

L'evento online in programma il 22 settembre dalle 17.30 alle 19

CAMPOBASSO. La Provincia di Campobasso, con Europe Direct Molise e col Centro di Documentazione Europea dell’Università degli Studi del Molise, promuovono l’evento online dal titolo “Un caffè con l’Ambasciatore 2.0: Viktor Elbling incontra i cittadini”.

L’iniziativa si terrà martedì 22 settembre ed è rivolta a tutti i molisani, anche residenti fuori regione, che avranno la possibilità di conversare con l’Ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling.

Si tratta del primo di una serie di eventi, uno per regione, originariamente previsti in presenza, ma che a causa dell’emergenza sanitaria si terranno online.

L’evento molisano fungerà da apripista ed è il frutto della collaborazione tra l’Ambasciata tedesca in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Europe Direct Molise della Provincia di Campobasso e il Centro di Documentazione Europea dell’Ateneo molisano.

Temi oggetto di trattazione, su cui gli interessati potranno porre una domanda, saranno il rapporto Italia – Germania e il futuro dell'Europa.

Per ricevere il link di accesso alla piattaforma Zoom, che ospiterà l’evento, è necessario scrivere al seguente indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 21 settembre alle ore 13.

