Alle urne al tempo del coronavirus: in Molise affluenza al 9,76%

CAMPOBASSO/ISERNIA. Mascherine, disinfettanti e distanziamento: da questa mattina alle ore 7 si sono aperti i seggi per la due giorni elettorale. In Molise, oltre che per il Referendum relativo al taglio dei parlamentari, 20 centri i cittadini sono chiamati al voto per scegliere sindaci e consiglieri.

Alle ore 12 l’affluenza è stata del 9,76%.

In provincia di Campobasso si è attestata al 9,64%, mentre in quella di Isernia al 10,08%. Nei 23 seggi di Isernia hanno votato 1445 elettori, pari all'8,42%, nel capoluogo di regione il 9,81%.

Si vota stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per quel che concerne le Comunali, le sfide più attese sono quelle di Agnone, Bojano, Montenero di Bisaccia. Si vota pure a San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Casalciprano, Santa Maria del Molise, Bonefro, Provvidenti, Pietracatella, Pietracupa, Roccavivara, Lupara, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco, Pozzilli, Sesto Campano e Conca Casale.

Nei 20 Comuni interessati dalle consultazioni, alle ore 12, l’affluenza è risultata essere del 11,94%.

