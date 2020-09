Referendum e Amministrative, in Molise l’affluenza sale al 24,25%

I dati relativi alle ore 19 nei seggi allestiti in regione, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Venti i Comuni chiamati al rinnovo di sindaco e consiglieri

CAMPOBASSO/ISERNIA. Sale dal 9,76% delle ore 12 al 24,25% delle ore 19 l’affluenza alle urne dei molisani chiamati al voto per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari e per il rinnovo di sindaco e consiglieri in ben 20 Comuni.

In provincia di Campobasso si è attestata al 23,81%, mentre in quella di Isernia al 26,38%.

Si vota stasera fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per quel che concerne le Comunali, le sfide più attese sono quelle di Agnone, Bojano, Montenero di Bisaccia. Si vota pure a San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Casalciprano, Santa Maria del Molise, Bonefro, Provvidenti, Pietracatella, Pietracupa, Roccavivara, Lupara, Montenero Val Cocchiara, Poggio Sannita, Roccasicura, Sant’Angelo del Pesco, Pozzilli, Sesto Campano e Conca Casale.

