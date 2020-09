Migranti, al via i rimpatri straordinari con voli charter verso la Tunisia

Il governo riuscito ad ottenere il nullaosta per il raddoppio delle quote in considerazione degli aumentati flussi migratori dal Nord Africa

L'Italia rimanderà indietro da 5 a 600 tunisini al mese aumentando le quote previste dall'accordo bilaterale sui rimpatri. E’ quanto rivela Repubblica.it.

Visti i flussi particolarmente rilevanti che nel 2020 hanno portato in Italia più di 2000 persone provenienti dalla Tunisia con sbarchi autonomi e smistamenti in diverse regioni tra cui il Molise, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese è riuscita ad ottenere il nullaosta ai rimpatri straordinari.

Nelle prossime settimane partiranno dall'Italia una serie di voli charter che si aggiungono ai due voli bisettimanali già previsti e ripresi il mese di luglio dopo l'interruzione causata dall'emergenza Covid-19. Gli accordi in vigore prevedono la possibilità di rimpatriare 80 persone a settimana in due voli da 40. L'obiettivo dell'Italia è quello di rimandarne indietro il doppio con questi voli straordinari. Ovviamente osservando, come nel caso dei voli ordinari, le norme del rispetto del diritto internazionale e della dignità umana.



Un primo impegno ad autorizzare i voli straordinari di rimpatrio - in seguito all'incremento degli sbarchi autonomi di migranti tunisini in Sicilia - era stato preso il 27 luglio, in occasione della prima visita a Tunisi di Luciana Lamorgese, ed è stato poi confermato negli incontri tenuti a Tunisi il 17 agosto dallo stesso ministro dell'Interno insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e ai commissari dell'Unione europea, Ylva Johansson e Oliver Varhelyi.

