Referendum, in Molise affluenza sotto il 50%. Alle urne di più in provincia di Isernia

I dati forniti dal Viminale. Percentuali più alte nei comuni dove si è votato anche per le Amministrative

CAMPOBASSO. Referendum costituzionale, in Molise affluenza al 47,51%, al di sotto della media nazionale, del 53,72%.

Si è votato di più in provincia di Isernia (affluenza al 48,62%), che in provincia di Campobasso (47,09%). Percentuali ovviamente più alti nei comuni dove si votava anche per le Amministrative.

In provincia di Campobasso sono andati al voto 84.648 elettori. A Campobasso città i votanti sono stati 17.763, pari al 44,04%. In provincia di Isernia percentuale di votanti al 48,35%. A Isernia città percentuale di voto del 41,35%.

