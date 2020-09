Referendum, in Molise stravince il Sì: percentuale più alta d’Italia

Con il 79,89% di preferenze, dato definitivo calcolato su 393 sezioni su 393. I dati forniti dal Viminale. Percentuali di afflusso alle urne più alte nei comuni dove si è votato anche per le Amministrative. Disguidi a Santa Maria del Molise, ultimo centro a chiudere lo spoglio

CAMPOBASSO. Referendum costituzionale, plebiscito del Sì in Molise, che sfiora l’80%, la maggior percentuale italiana. Molisani dunque favorevoli a larghissima maggioranza al taglio dei parlamentari. Il dato definitivo, calcolato su 393 sezioni su 393, è arrivato intorno alle 20, diverse ore dopo il dato dell’affluenza, che ha visto in Molise una partecipazione al voto del 47,49%, al di sotto della media nazionale, del 53,84%.

Si è votato di più in provincia di Isernia (affluenza al 48,50%), che in provincia di Campobasso (47,09%). Percentuali ovviamente più alti nei comuni dove si votava anche per le Amministrative.

In provincia di Campobasso sono andati al voto 84.648 elettori. A Campobasso città i votanti sono stati 17.763, pari al 44,04%. In provincia di Isernia percentuale di votanti al 48,35%. A Isernia città percentuale di voto del 41,35%.

Dallo spoglio poi un risultato di rilievo nazionale. Il Molise è stata la regione italiana con la maggior percentuale di Sì, 79,89%, pari a 93.178 voti, con il No che si è fermato al 20,11% (23.456 voti). Il dato, definitivo, è stato calcolato su 393 sezioni su 393. La media nazionale dei Sì è stata invece del 69,60%.

Il dato finale è arrivato solo 5 ore dopo la chiusura dei seggi, a causa dei disguidi che si sono verificati a Santa Maria del Molise. Il centro, con 830 aventi diritto al voto e 475 votanti, ha avuto un problema in uno dei due seggi, per due schede invertite tra l'urna destinata ad accogliere quelle del Referendum e l'urna per le Comunali. A Santa Maria del Molise, Comune commissariato, si è votato anche per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Anche ieri, nello stesso seggio, si erano verificati problemi per l'esercizio del voto da parte di alcuni cittadini.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!