Coronavirus, sospiro di sollievo all’Asrem di Isernia. Ma i contagi salgono ancora

Altri due casi in Molise. Negativi invece i tamponi sui dipendenti dell’azienda sanitaria entrati in contatto con la collega infetta presso l’ufficio del provveditorato

CAMPOBASSO. Dopo il boom della giornata di ieri, rallenta ma non si arresta il contagio da Covid in Molise.

Altri due casi sono stati registrati nelle ultime ore, a fronte di 193 tamponi processati dall’Asrem. Si tratta di un paziente di Larino, rientrato da fuori regione, e di un paziente di Ripalimosani.

Si registra altresì un ricovero in Malattie infettive, come anche le dimissioni dallo stesso reparto di un soggetto frentano appartenente al cluster Marocco.

E ancora: due persone di Campobasso risultano guarite, di cui una rientrante nel noto focolaio venezuelano.

In significativo aumento il numero dei soggetti in isolamento: dai 145 di ieri ai 188 di oggi.

Buone notizie per quanto riguarda il caso di contagio al provveditorato Asrem di Isernia. L’azienda sanitaria comunica che tutti i tamponi processati sui dipendenti entrati in contatto con la lavoratrice infetta sono risultati negativi.

