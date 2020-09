Vaccino antinfluenzale rimborsato in busta paga anche in Molise: l’idea di Cosp Tecno Service

L’azienda, che opera in 9 regioni impiegando 1.300 lavoratori, da sempre attenta al welfare

CAMPOBASSO. Il vaccino antinfluenzale rimborsato in busta paga: questa l'iniziativa di welfare aziendale messa in campo da Cosp Tecno Service, per sostenere concretamente la campagna di vaccinazione avviata dal mese di ottobre e dare un segnale concreto di vicinanza ai propri soci e dipendenti.

L'iniziativa - spiega l’azienda Terni - coinvolge tutti i 1.300 addetti che operano in nove regioni (oltre al Molise, in Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Liguria).

Ogni dipendente potrà consegnare lo scontrino dell'acquisto del vaccino fatto in farmacia al proprio responsabile, poi il rimborso sara' accreditato in busta paga.

"Abbiamo sempre creduto che fare impresa non si limiti ad una buona gestione economica, ma comprenda anche una responsabilità etica in primo luogo nei confronti delle persone – ha dichiarato il presidente di Cosp, Danilo Valenti. Per questo nel corso degli anni abbiamo destinato energie e risorse al welfare aziendale".

"Oggi investire nel benessere e nella salute di chi lavora - ha aggiunto - è ancora più importante: siamo di fronte ad una pandemia che ha stravolto molte nostre abitudini, imponendoci comportamenti più responsabili rispetto alla nostra salute e nei confronti degli altri. Con questo gesto vogliamo rimarcare l'importanza di vaccinarsi e dare un piccolo contributo ad un'azione che tutela la salute di tutti".

Tra le altre iniziative di welfare aziendale, da due anni è attiva in Cosp una polizza che garantisce ai soci con oltre 45 anni di età una rendita a vita, in caso di non autosufficienza del lavoratore.

