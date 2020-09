Elezioni, Facciolla: “Vince il progetto riformista”

Il segretario regionale del Pd commenta l’esito del voto rivelatosi favorevole per i dem, specie con il risultato di Agnone

CAMPOBASSO. Le urne hanno sorriso ai dem, che hanno portato a casa un importante risultato, in particolare ad Agnone, segnando una sorta di ‘rinascita’ per il partito.

Ed ecco che a commentare l’esito del voto, con un post, è il segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla.

“Questa tornata elettorale si conclude con un risultato positivo che ci lascia ben sperare – afferma -. Certo ci dispiace per l'esito avuto a Montenero ma facciamo i complimenti a chi ha vinto. Le scelte degli elettori al referendum e soprattutto i risultati delle elezioni nelle diverse regioni d'Italia e in Molise rimandano l'immagine di un PD sempre più vivo.

Emblematica è la vittoria ad Agnone – chiosa - dove si è corso da soli ma con un progetto politico di grande qualità quale quello di Daniele Saia. Questa è la strada che continueremo a percorrere, quella di una proposta politica seria e riformista”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!