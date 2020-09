Isernia, 'down' il sistema informatico del Centro per l’impiego: procedure di selezione bloccate

Situazione di stallo presso gli uffici di palazzo Berta e disagi per l’utenza dal circa 20 giorni. Ma nessuno interviene. Bloccata anche una graduatoria per i vigili del fuoco

ISERNIA. Non accenna a risolversi la situazione di caos, più volte denunciata anche dagli esponenti politici locali, in cui versano i Centri per l’impiego molisani.

L’ultima giunge dagli uffici di Isernia che da tempo hanno i sistemi informatici in panne, tanto da bloccare tutte le procedure di selezione, con evidenti disservizi per l’utenza.

Si segnala, in particolare, come lo scorso primo settembre sia stata bandita sul portale Molise Lavoro la “graduatoria per l’avviamento di 10 unità a tempo pieno e indeterminato nel ruolo di operatori del corpo dei vigili del fuoco”, così suddivisa: 3 posti presso il comando provinciale di Campobasso, 3 posti presso il comando di Isernia e i restanti 4 presso la direzione regionale.

Scadenza della procedura fissata per il giorno 8 settembre, ma dal giorno 5 i server del centro per l’impiego di Isernia sono andati in tilt. Il mancato funzionamento del gestionale comporta la mancata fruibilità delle liste di anzianità del centro stesso, con la selezione (per la quale risultano pervenute in Molise già 400 domande) rimasta ferma.

Nessuna proroga del bando è avvenuta, così come nessun intervento risolutivo sarebbe stato messo in atto.

Ed ecco che oggi, 23 settembre, nulla ancora si muove. Recandosi presso gli uffici siti in via Berta si apprende che per richiedere certificati, Did, storici e altra documentazione (verosimilmente necessaria anche per l’accesso a bandi di concorso e altre selezioni pubbliche in genere) bisogna inviare una mail alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando un valido documento di identità. Ma tutte le procedure di selezione restano paralizzate e il sistema informatico interdetto. Con la politica che non sembra volersi far carico del problema e gli impiegati del Centro per l'impiego abbandonati a se stessi.

