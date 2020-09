Si dimettono in sette, cade il sindaco di Pettoranello Andrea Nini

Esponenti di maggioranza e opposizione hanno protocollato le dimissioni determinando la fine anticipata della consiliatura

PETTORANELLO. Era stato riconfermato lo scorso anno avviando così il suo secondo mandato alla guida del Comune di Pettoranello del Molise.

Da oggi invece Andrea Nini non è più sindaco. Questa mattina, infatti, sette consiglieri comunali di maggioranza e opposizione hanno deciso di protocollare le proprie dimissioni, provocando di fatto lo scioglimento dell’assise civica.

Stando a quanto si è appreso, alla base della scelta ci sarebbe una crisi all’interno della maggioranza, legati a problemi di carattere finanziario.

Nelle prossime ore è attesa la nomina del commissario, che traghetterà l’ente fino alle prossime elezioni.

“I pettoranellesi –ha affermato Nini - sanno chi sono e come ho sempre agito nel rispetto e nell'interesse del mio paese come del resto sicuro sapranno distinguere la verità dalla menzogna dettata dall'interesse personale.

Il mio pensiero e il mio rammarico in questo momento sono rivolti esclusivamente ai miei concittadini per i quali in ogni modo continuerò a lavorare con rinnovato impegno e con la trasparenza intellettuale che da sempre mi contraddistinguono”.

