Musec da Isernia a Campobasso, il Consiglio dice no: impegno per tutelare le tradizioni del Molise

Respinta dalla maggioranza del M5s la mozione del Partito democratico, finalizzata a indicare una possibile collocazione dell’importante collezione di costumi. In aula anche la questione delle antenne e lo slittamento del pagamento della Tari per i commercianti, a causa della sospensione delle attività per l’emergenza Covid

CAMPOBASSO. Il Musec non si sposta da Isernia a Campobasso. Almeno per ora non ci sono le condizioni, anche se resta una discussione in corso e l’impegno a tutelare l’importante collezione di costumi tradizionali del Molise.

Una questione affrontata nella seduta di oggi del Consiglio comunale di Campobasso, con il voto della mozione del Pd, primo firmatario l’ex sindaco Antonio Battista, bocciata con 18 voti contrari, 6 astenuti e 3 voti favorevoli.

L’assessore alla Cultura, Paola Felice, ha spiegato che la Giunta ha già avuto contatti diretti con il direttore del Musec nonché proprietario della collezione Antonio Scasserra, per conoscere nei dettagli la situazione che si era venuta a creare e al momento, valutando gli interventi che stanno coinvolgendo altre istituzioni, a partire dal Comune di Isernia, per ragioni di opportuno garbo istituzionale si è in attesa di conoscere l’evoluzione della vicenda.

“Bisogna collaborare per mantenere vivo e forte il patrimonio delle tradizioni sul nostro territorio – ha dichiarato Felice - fermo restando che, ovviamente, qualora vi fossero possibilità concrete e reali, ovvero innanzitutto una precisa disponibilità di fondi anche regionali, l’Amministrazione comunale sarebbe orgogliosa di poter ospitare un tesoro simile.”

“Il Musec è un museo che parla dei costumi di tutto il Molise - ha aggiunto il capogruppo del M5s Antonio Vinciguerra - e avere nel capoluogo un simile tesoro di tradizioni e storia ci renderebbe non solo orgogliosi, ma renderebbe ancora più centrale la nostra città in tema di attrattività turistica e culturale. Ma ad oggi è prematuro, come veniva richiesto dalla mozione, stabilire addirittura già dove si potrebbe installare il Musec a Campobasso".

"Crediamo sia il caso di ascoltare professionisti del settore, cosa che si può fare, come proposto dall’assessore Felice, nella commissione Cultura, nella quale è possibile lavorare anche invitando lo stesso direttore del Musec. Altro dato da non tralasciare – ha rimarcato ancora Vinciguerra - è proprio la natura privata della collezione, che presuppone la possibilità di reperire fondi adeguati, non solo all’acquisizione, ma anche al funzionamento e al lavoro di chi a questa collezione ha dedicato una parte importante della sua vita”.

“È certo che come Amministrazione riteniamo il Musec un valore aggiunto, di notevole peso in ambito storico e culturale – le parole del sindaco Gravina - ma se per ora abbiamo preferito iniziare con l’avere un’interlocuzione diretta e informativa con il suo direttore, è solo per un’opportunità istituzionale. Intervenire ora, nei confronti di un sindaco e di un’amministrazione come quella di Isernia, che in questo momento sta cercando di discutere, per affrontare la problematica che si è creata nella propria città, non mi sembra utile”.

Lo stesso Gravina è poi intervenuto in merito alla discussione dell’ordine del giorno presentato dal consigliere della Lega Alberto Tramontano, sull’installazione di impianti di telefonia mobile in Contrada San Giovanni dei Gelsi, che ha portato alla nascita di un Comitato di cittadini. Un tema, ha detto il sindaco, che deve continuare a vedere unito tutto il Consiglio comunale, in attesa dell’adozione di un piano antenne.

“Abbiamo provato a richiedere prima i finanziamenti alla Regione, semplicemente perché ci sembrava giusto poter utilizzare dei fondi europei che a questo erano destinati. Non avendo avuto risposta, siamo intervenuti in modo diretto trovando le somme necessarie per bandire la gara, attuando uno storno dal fondo di riserva, per un vero e proprio piano regolatore delle antenne sul territorio urbano, uno strumento che non abbiamo mai avuto come Comune, anche perché come confermato da sentenze del Tar, in questo campo gli interventi con ordinanze sindacali sono illegittime e non attuabili. Non appena ci sarà un vincitore della gara, il soggetto attuatore sarà chiamato a confrontarsi anche con la Commissione consiliare, per elaborare e discutere in modo trasparente tutte le procedure tecniche.”

Posto ai voti l’ordine del giorno è stato bocciato, ma con l’impegno a illustrare la situazione generale al Comitato, in un incontro diretto con tutti i consiglieri comunali e il sindaco.

La seduta del Consiglio comunale si è chiusa con l’approvazione di due proposte di delibera della Giunta, a partire da quella che prevede l’abbattimento delle tariffe variabili della Tari 2020, per coloro che hanno attività commerciali, per tutto il periodo di sospensione dell’attività dovuta all’emergenza Covid.

Al momento dunque non arriverà la Tari ai commercianti, perché l’Amministrazione ha stabilito cheil pagamento delle tasse dovute per il 2020, al netto della riduzione riconosciuta, venga effettuato direttamente alla scadenza del saldo a sua volta rimodulato in tre rate: 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo 2021.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!