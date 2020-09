Coronavirus, 7 nuovi contagi e un morto in Molise. La pandemia torna a far paura

Il decesso dovuto al Covid quello di un 85enne ospite della casa di riposto di Portocannone, da giorni ricoverato al Cardarelli. Oggi processati 510 tamponi, negativi quelli della scuola di Larino, dove lunedì potranno riprendere le lezioni

CAMPOBASSO. Sette nuovi casi di Coronavirus oggi in Molise su 510 tamponi processati. I contagi 1 a Toro, 3 a Campomarino, 1 a San Martino in Pensilis e 1 a Portocannone, tutti relativi a cluster noti, fatta eccezione per 1 nuovo positivo di Venafro.

La notizia dei 7 nuovi contagi è arrivata a qualche ora di distanza da quella della 24esima morte per Covid oggi in Molise. Il morto, 85 anni, è uno degli ospiti della casa di riposo di Portocannone risultato positivo al Coronavirus. Il decesso è arrivato a oltre 3 mesi di distanza dall’ultima morte per Covid, quella di una 91enne ospite della casa di riposo di Agnone, avvenuta il 4 giugno scorso.

Il numero totale dei malati Covid è arrivato a 644, su 40.769 tamponi complessivi e il numero degli attualmente positivi a 147. Tutti negativi, fortunatamente, i tamponi effettuati a studenti, docenti e personale della scuola ‘Magliano’ di Larino, tanto che lunedì potranno riprendere le lezioni, come ha fatto sapere il sindaco Pino Puchetti.

Sono 3 le persone attualmente ricoverate all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, 2 in Malattie infettive e 1 a Terapia intensiva. Il totale dei guariti è di 473, mentre sono 232 le persone in isolamento.

