Isernia, movida Covid free: nessun contagio tra i 248 test sierologici gratuiti

Successo per l'iniziativa dell'Asrem volta a sensibilizzare i giovani. Il direttore generale Florenzano: siamo al lavoro per colmare le carenze di organico negli ospedali, soprattutto fra gli anestesisti. GUARDA IL SERVIZIO

ISERNIA. Molti ragazzi in coda, dalle ore 19, per sottoporsi al test sierologico gratuito dell'Asrem e scoprire così se hanno contratto o meno, nel tempo, il coronavirus. Su 248 esami effettuati, nessun positivo riscontrato.

Questo il dato più importante emerso nell'ambito dell'iniziativa informativa Movida Covid free, rivolta ai giovani dai 18 ai 35 anni e organizzata in piazza Celestino V a Isernia con orario dalle 19 alle 23, rivelatasi un successo in termini di partecipazione. Presente all'appuntamento il suo principale promotore, il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise, Oreste Florenzano, che non ha mancato di soffermarsi sulle criticità legate alla carenza di personale negli ospedali, soprattutto fra gli anestesisti, con una possibile risoluzione del problema prevista entro novembre.



